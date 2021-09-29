شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وليبيريا الودية غدًا على برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض المنتخب الوطنى مباراة ودية أمام ليبيريا تحت قيادة الجهاز الفنى الجديد بقيادة البرتغإلى كارلوس كيروش فى إطار الإعداد لمباراتى ليبيا المقرر لهما يومى 8 و11 أكتوبر من الشهر المقبل فى الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

تقام مباراة مصر وليبيريا فى التاسعة مساء غد، الخميس، على ستاد برج العرب، وتعد تلك المباراة هى الأولى للبرتغالى كيروش الذى تولى القيادة الفنية للفراعنة خلفًا لحسام البدرى.

ويرغب كيروش من خلال ودية ليبيريا الوقوف على مستوى اللاعبين عن قرب بعد اختيار 24 لاعبا للحكم على مستواهم حيث عقد عدة جلسات معهم وأكد لهم أنه لن يعترف إلا بالأداء والالتزام فى الملعب والأفضل من سيستمر معه.

تضم قائمة منتخب مصر المحلية لمباراة ليبيريا الودية، 24 لاعبا هم: فى حراس المرمى: محمد الشنأوى ( الأهلى ) محمد أبو جبل ( الزمالك ) محمد بسام ( طلائع الجيش ) محمد صبحى ( فاركو) ، المدافعون: أحمد فتوح ( الزمالك ) محمد حمدى ( بيراميدز ) محمود حمدى- الونش- ( الزمالك ) أيمن أشرف ( الأهلي) على جبر ( بيراميدز ) باهر المحمدى ( الإسماعيلى ) أحمد توفيق ( بيراميدز ) أكرم توفيق ( الأهلي)، لاعبو الوسط: حمدى فتحى ( الأهلي) عمرو السولية ( الأهلى ) طارق حامد ( الزمالك ) مهند لاشين ( طلائع الجيش) محمد مجدى- أفشة- ( الأهلي) عبد الله السعيد ( بيراميدز)، المهاجمون: محمد شريف ( الأهلي) مصطفى فتحى ( الزمالك) رمضان صبحى ( بيراميدز) ابراهيم عادل ( بيراميدز) أحمد زيزو ( الزمالك) أحمد سمير ( طلائع الجيش).

ومن المقرر أن يتولى طاقم تحكيم تونسى إدارة المباراة، ويتكون من يوسف السرايرى حكم ساحة، ويعاونه يامن الملولشي وفوزي الجريدى، ويسري بوعلي حكما رابعا.