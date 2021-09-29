شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح أبو جريشة يتحدث عن مكاسب الإسماعيلى بعد ثلاثية الحرس السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد محمد صلاح أبوجريشة مدير الكرة للفريق الأول بالإسماعيلى بمدى التزام وانظباط اللاعبين وحرصهم على بذل قصارى جهدهم خلال معسكر الفريق بالإسكندرية.

وأتبع فى تصريحات للمركز الاعلامى للنادى :"الوديات تم تنظيمها بنظام التدرج فى المستوى من أجل وصول اللاعبين لأعلى حمل بدنى ولياقة ذهنية قبل انطلاق المنافسات الرسمية".

ووأشار: "ودية اليوم بداية جيدة وأظهرت العديد من الملامح والجوانب للجهاز الفنى وأراها مفيدة للغاية واحتكاك جيد للاعبين".

وواصل : "طلعت يوسف المدير الفنى وجهازه المعاون بدأو فى تشكيل فكرة مبدئية عن اللاعبين ومع توالى المباريات سيكون الفريق بحال أفضل".

وأتم حديثه : "لاعبو الفريق بدأو فى استيعاب جانب من فكر وخطط الجهاز الفنى والتى تحتاج لوقت بالطبع من أجل ظهور الفريق بالمستوى المأمول".

يذكر ان الأسماعيلي قد اتفق على سلسلة وديات بدأها اليوم بالفوز على فريق الحرية السكندري بثلاثية نظيفة