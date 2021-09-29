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سلة الاتحاد السكندرى يفوز على الميناء اليمنى فى البطولة العربية 115- 46

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القاهرة - سامية سيد - نجح الفريق الأول لكرة السلة بنادى الاتحاد السكندري في تحقيق فوزا كبيرا علي نظيره الميناء اليمنى 46/115 في افتتاح مباريات زعيم الثغر في البطولة العربية.

 

ونجح أحمد مرعي المدير الفني  في فرض سيطرته علي المباراة بشكل كبير منذ بدايتها.

 

وجاءت نتيجة الفترة الأولي 33-1

 

والفترة الثانية 61-8

 

والثالثة 96-33

 

والرابعة 115-46

 

وتضم مجموعة الاتحاد السكندري كلا من الميناء اليمني، اتحاد الفتح العربي،البليدة الجزائري.

 

ويواجه الاتحاد السكندري نظيره اتحاد الفتح العربي يوم الجمعة الساعة الثامنة مساءً علي صالة برج العرب.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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