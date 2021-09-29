شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الاتحاد السكندرى يفوز على الميناء اليمنى فى البطولة العربية 115- 46 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجح الفريق الأول لكرة السلة بنادى الاتحاد السكندري في تحقيق فوزا كبيرا علي نظيره الميناء اليمنى 46/115 في افتتاح مباريات زعيم الثغر في البطولة العربية.
ونجح أحمد مرعي المدير الفني في فرض سيطرته علي المباراة بشكل كبير منذ بدايتها.
وجاءت نتيجة الفترة الأولي 33-1
والفترة الثانية 61-8
والثالثة 96-33
والرابعة 115-46
وتضم مجموعة الاتحاد السكندري كلا من الميناء اليمني، اتحاد الفتح العربي،البليدة الجزائري.
ويواجه الاتحاد السكندري نظيره اتحاد الفتح العربي يوم الجمعة الساعة الثامنة مساءً علي صالة برج العرب.