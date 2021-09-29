شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 29/9/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها، كبير مشجعى الزمالك توفى متأثرا باصابته بفيروس كورونا ، وسلبية مسحة منتخب مصر قبل مواجهة ليبريا ودياً غدًا ، وغموض موقف بيرسي تاو من اللحاق بموقعة بطل النيجر ، والأهلى يحسم الجدل بشأن ضم نجم الإسماعيلى فى ميركاتو الصيف ،رابطة الأندية تحدد عدد التبديلات فى الموسم الجديد.. و5 تغييرات الأقرب .

كبير مشجعى الزمالك توفى متأثرا باصابته بفيروس كورونا

كشف هانى رأفت نجل الخواجة كبير الذى توفى منذ قليل عن اسرار وكواليس وفاة والده متأثرا باصابته بفيروس كورونا

غموض موقف بيرسي تاو من اللحاق بموقعة بطل النيجر

بات موقف بيرسي تاو جناح الأهلي صعبا في اللحاق بمباراة فريقه ضد الحرس الوطني بطل النيجر يوم 16 أكتوبر المقبل في ، بسبب الإصابة بشد في العضلة الضامة مع منتخب بلاده

ستانلى أوهاويتشى يعود إلى وادي دجلة بعقد 3 سنوات رسمياً

تعاقد نادي وادى دجلة مع النيجيري استانلي أوهاويتشي لاعبه السابق ولاعب نادى الزمالك السابق للإنضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم صفوف الفريق في الدرجة الثانية.

رابطة الأندية تحدد عدد التبديلات فى الموسم الجديد.. و5 تغييرات الأقرب

يحدد مسئولو رابطة أندية الدورى الممتاز عدد التبديلات للاعبين فى الموسم المقبل 2021 – 2022، بناء على مقترحات الأندية خلال إجراء قرعة الدورى المقرر لها 5 أكتوبر المقبل.

الأهلى يحسم الجدل بشأن ضم نجم الإسماعيلى فى ميركاتو الصيف

حسم مسئولو النادي الأهلي الأنباء التى ترددت مؤخراً بشأن الدخول في مفاوضات مع باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي خلال ميركاتو الصيف الجاري ، وقال مصدر في الأهلي، أن مسئولو القلعة الحمراء لم يتحدثوا من قريب أو بعيد مع نجم الإسماعيلي أو وكيل أعماله، موضحاً أن اللاعب خارج حسابات الجهاز الفني تماماً. أون تايم سبورتس تنقل كأس العالم للأندية لكرة اليد " سوبر جلوب " حصلت قنوات أون تايم سبورتس على حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية لكرة اليد " سوبر جلوب " الذى تستضيفه المملكة العربية السعوديةـ يشارك فيه من مصر فريق الزمالك ويستهل مشواره بمواجهة برشلونة يوم 6 أكتوبر المقبل فى دور الثمانية .

عروض خليجية تغازل أوباما قبل انتقالات يناير

تلقي يوسف أوباما مهاجم الزمالك عدة عروض من اندية خليجية وتحديدا في الدورى السعودي والاماراتي تمهيدا للتعاقد معه في يناير المقبل، عقب فشله في خوض تجربة الاحتراف في الحزم السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية عقب تمسك مسئولي الزمالك ببقائه.

واصل مسئولو المقاصة سلسلة تدعيم صفوف الفريق الفيومى بالتعاقد مع خماسى فيوتشر الصاعد حديثا إلى الدورى الممتاز، ضمن خطة الجهاز الفنى بقيادة تامر مصطفى لسد العجز فى المراكز التى يعانى منها الجهاز الفنى للفريق الفيومى بعد رحيل عدد كبير من القوام الأساسى عن المقاصة بنهاية الموسم الماضى.

الأهلى ينهى الاتفاق المالى على صفقة انتقال ناصر ماهر إلى فيوتشر

وصلت مفاضات نادي فيوتشر مع نظرائهم فى الأهلى، من أجل الحصول على خدمات ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إلى مراحل متقدمة

الاتحاد السكندري يضع 4 لاعبين على قائمة الإعارة