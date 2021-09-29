شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يتعاقد مع شبيطة ويستعيد كابو بعد انتهاء اعارته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد نادي وادي دجلة مع مصطفى شبيطة لاعب خط وسط مصر المقاصة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعدما انتهى تعاقد اللاعب مع الفريق الفيومى بنهاية الموسم المنقضي ويحق له التوقيع لأى نادى فى صفقة انتقال حر .

نجح مسئولي وادي دجلة في استعادة خدمات لاعبه رفيق كابو بعد انتهاء اعارته لنادي سموحة ورفض النادي السكندري استغلال بند في العقد يتيح لهم شراء اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورفض أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، شراء التونسي رفيق كابو، جناح الفريق والمعار من نادي وادي دجلة حتى نهاية الموسم الماضى.

رفيق كابو، انتقل لصفوف سموحة، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من فريق وادي دجلة لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، بنية البيع.

يُذكر أن كابو لعب مع سموحة هذا الموسم 17 مباراة في مسابقة الدوري، أحرز خلالها هدفين وصنع مثلهما.

كما تعاقد نادي وادى دجلة مع النيجيري استانلي أوهاويتشي لاعبه السابق ولاعب نادى الزمالك السابق للإنضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم صفوف الفريق في الدرجة الثانية.

وتواجد ستانلي في مران وادي دجلة لأول مرة مساء اليوم الأربعاء، استعدادا لبطولة الدورى فى القسم الثانى، حيث كانت محطة ستانلي الأخيرة مع القادسية السعودي حتى نهاية الموسم الماضي، وخاض 30 مباراة خلال الموسم الماضي. سجل 4 أهداف، وصنع 15 هدفا.

وقرر عبد الباقي جمال المدير الفني لفريق وادي دجلة البقاء مع "الغزلان" فى القسم الثاني بعد تأكد هبوط الفريق هذا الموسم، رغم أنه تلقى عدة عروض للرحيل.

وحصل عبد الباقي جمال على وعد من مجلس إدارة وادي دجلة بتدعيم الفريق فى الانتقالات الصيفية الجارية لتعزيز فرص صعود الفريق مرة أخرى لدورى الأضواء.

وادي دجلة صعد للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه فى موسم 2010 بعد تصدره لمجموعة القاهرة والقناة برصيد 63 نقطة، وفى أول مواسمه في الدوري الممتاز موسم 2010 احتل المركز الـ12 برصيد 33 نقطة حيث فاز في 9 مباريات وتعادل فى 6 مباريات و خسر 15 مباراة وأحرز39 هدفا وعليه 49.