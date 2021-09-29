شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى ينعى الزمالك في وفاة "الخواجة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى النادى المصرى البورسعيدى، نظيره الزمالك وجماهير الفريق الأبيض في وفاة الراحل رأفت ياسين الشهير بـ "الخواجة" كبير مشجعى نادى الزمالك الذى وافته المنية ظهر اليوم الاربعاء متاثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وكتب النادي المصري عبر حسابه الرسمي على تويتر: "خالص تعازينا القلبية لنادي الزمالك وجماهيره العظيمة في وفاة كبير مشجعيه "رأفت الخواجه"، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".

واشتهر الراحل الخواجة بتشجيعه ومساندته الدائمة لنادى الزمالك، فيما حل ضيفًا على ندوة الخليج 365 التى أقيمت تحت شعار "لا للتعصب" حيث استقبل ”الخليج 365” كبار مشجعى الأهلى والزمالك حربى والخواجة، للكشف عن أسباب انتشار التعصب فى الرياضة خلال الوقت الحالى.

وكشف رأفت ياسين الشهير بـ "الخواجة" كبير مشجعى الزمالك، عن سبب انتشار حالة التعصب الكروى بين جماهير القطبين فى الفترة الأخيرة، وتحدثا الثنائى فى ضيافة الخليج 365، عن ذكرياتهم من داخل مدرجات القطبين.

وقال الخواجة خلال الندوة: "الانتر نت ساعد الجماهير على تجميع بعضهم بسهولة قبل المباريات ولكن على أيامنا كنا نسمع الأخبار ونذهب بناء عليها لحضور التدريبات، وكنا نجلس على القهاوي أهلاوية وزملكاوية بعد نهاية المباريات".