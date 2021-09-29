كرة سلة.. الاتحاد يكتسح الميناء اليمني في البطولة العربية للأندية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد علام:

افتتج الاتحاد السكندري مشواره في البطولة العربية للأندية لكرة السلة بفوز كاسح على فريق الميناء اليمني، في مشوار الدفاع عن لقبه.

وتغلب الاتحاد السكندري على الميناء اليمني بنتيجة كبيرة 115-46، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على صالة برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الأولى.

وفرض زعيم الثغر سيطرته على المباراة حيث أنهى الفترة الأولى لصالحه بنتيجة 33-1، وواصل الفريق السكندري تفوقه في اللقاء وأنهى الفترة الثانية والشوط الأول لصالحه بنتيجة 61-8.

وواصل الاتحاد تفوقه وأنهى الفترة الثالثة لصالحه بنتيجة 96-33، قبل أن ينهي اللقاء لصالحه في الفترة الرابعة والأخيرة من المباراة بنتيجة 115-46.

ويعد الاتحاد السكندري الأكثر تتويجا بالبطولة العربية للأندية لكرة السلة برصيد 7 القاب، بالإضافة لكونه حامل اللقب في نسختها الأخيرة 2019 بالمغرب.

وعلى جانب أخر، في نفس المجموعة الأولى، تغلب اتحاد الفتح المغربي على بليدة الجزائري بنتيجة 90-74.

وسوف يلتقي الاتحاد مع الفتح المغربي يوم الجمعه المقبل في الثامنة مساء، بينما يلتقي فريق البليدة الجزائري والميناء اليمني في الساعة الثانية ظهر يوم الجمعه المقبل.