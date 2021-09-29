محمد نديم.. من هو حارس الزمالك الذي أشاد به كارتيرون؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

نال حارس مرمى فريق الزمالك، محمد نديم، إشادة خاصة من قِبل الجهاز الفني لفريقه، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وظهر نديم، خلال مران اليوم الأربعاء، بصورة طبية؛ حيث تصدى للعديد من الكرات الخطيرة.

وكان مدرب حراس الفريق الأول بنادي الزمالك، أوليفيرا قد أخضع الحراس الثلاث المشاركون بمران اليوم محمد عواد ومحمد نديم والسيد عطية على التعامل مع التسديدات من المسافات القريبة، بجانب التعامل مع الانفرادات.

الحارس الذي يلعب بصفوف فريق مواليد 2001، تم تصعيده من قبل للتدرب مع الفريق الأول أبان البرتغالي باتشيكو؛ حيث خاض معه تمرينتين وعاد مرة أخرى لصفوف فريقه.

واستمر محمد نديم بصفوف فريق 2001 حتى تم تصعيده مجددًا مع الفرنسي باتريس كارتيرون هو وزميله السيد عطية؛ حيث تواجدا ضمن معسكر الفريق الأخير الذي احتضنته مدينة الإسكندرية.

وبدأ نديم مسيرته بصفوف نادي سبورتنج بالإسكندرية وهو في عمر الثامنة قبل أن ينتقل عام 2018 لصفوف ناشئين الزماك بتوصية من مدرب حراس الزمالك السابق، أيمن طاهر.

ورحلّ عن صفوف نادي الزمالك ثلاثة حراس مرمى وهم: محمود جنش معارًا لصفوف فيوتشر ومحمد صبحي معارًا لصفوف فاركو ـ الوافد الحديث على الدوري ـ وقنديل الحارس الشاب الذي انضم لصفوف نادي الفيوم.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، مساء يوم غد الخميس، وديًا تحضيرًا لمواجهة نظيره الكيني توسكر في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم 16 أكتوبر المقبل.