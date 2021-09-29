مباشر بالفيديو.. يوفي 1 - 0 تشيلسي.. يونايتد 1 - 1 فياريال.. بنفيكا 3 - 0 برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

انتهت مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وشهدت مباريات مساء الأربعاء، إثارة كبيرة بفوز مثير ليونايتد أمام فياريال بعد هدف كرستيانو رونالدو في الدقيقة 95.

وأسقط يوفنتوس، ضيفه تشيلسي حامل اللقب بهدف نظيف، فيما اكتسح بنفيكا فريق برشلونة بثلاثية في أسوأ بداية للفريق الكاتالوني.

ومارس بايرن هوايته في الفوز بخماسية نظيفة أمام دينامو كييف.

وجاءت النتائج بتفاصيل المجموعات كالتالي:

المجموعة الخامسة:

في المجموعة الخامسة حقق بايرن ميونيخ فوزا كبيرا أمام دينامو كييف بخماسية، فيما حقق بنفيكا الفوز أمام برشلونة بثلاثية نظيفة.

وواصل بايرن ميونيخ تصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، يليه بنفيكا بـ4 نقاط، وبقي دينامو كييف بنقطة وحيدة، فيما يتذيل برشلونة المجموعة بدون رصيد من النقاط بعد خسارتين.

بايرن ميونيخ ودينامو كييف

تشكيل بايرن: نوير -أوباميكانو- سوله - هيرنانديز - دافيز - كيميتش -جوريتسيكا - ساني - جنابري - مولر - ليفاندوفسكي.

وبعد ضغط متواصل في الدقائق الأولى، نجح ليفاندوفسكي في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 12 من ضربة جزاء، ليمنح الفريق البافاري التقدم.

وفي الدقيقة 27 مرر مولر تمريرة رائعة لليفاندوفسكي المنفرد بالمرمى، ليودع الكرة في الشباك بسهولة مسجلا الهدف الثاني للفريق البافاري، لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، تواصل الطوفان البافاري، ليسجل جنابري الهدف الثالث في الدقيقة 68، قبل أن يضيف ساني الهدف الرابع في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة 87 أضاف البديل تشوبو موتينج الهدف الخامس لبايرن ميونيخ.

لمشاهدة الهدف الأول

لمشاهدة الهدف الثاني

بنفيكا وبرشلونة

تشكيل برشلونة: تير شتيجين، ديست، بيكيه، أراوخو، إيريك جارسيا، سيرجي روبيرتو، سيرجيو بوسكيتس، بيدري، فرانكي دي يونج، لوك دي يونج، ممفيس ديباي.

تقدم بنفيكا مبكرا بهدف اللاعب داروين نونيز في الدقيقة الثالثة، ليحافظ على تقدمه حتى نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أضاف سيلفا لاعب بنفيكا الهدف الثاني في الدقيقة 69 ليتأزم موقف الفريق الكاتالوني.

وزادت أزمة برشلونة بتسجيل نونيز للهدف الثالث لبنفيكا في الدقيقة 79.

المجموعة السادسة:

وفي المجموعة السادسة حقق مانشستر يونايتد فوزا صعبا بهدفين لهدف أمام فريق فياريال، فيما أقيمت مباراة أتالانتا يانج بويز ضمن المجموعة ذاتها، والتي شهدت فوز أتالانتا بهدف نظيف

أتالانتا تصدر المجموعة بـ4 نقاط، يليه يانج بويز بـ3 نقاط، وهو نفس رصيد يونايتد، ثم فياريال في ذيل المجموعة بنقطة وحيدة.

تشكيل مانشستر يونايتد: دي خيا – دالوت - فاران - لينديلوف - أليكس تيليس - بول بوجبا - مكتوميناي - ماسون جرينوود - برونو فيرنانديز - سانشو - كريستيانو رونالدو.

تشكيل فياريال: جيرونيمو رولي - خوان فويث - ألبيول - باو توريس - البيرتو مورينو - باريخو - ايتيان كابوي - تريجيروس - يريمي بينو- باكو ألكاسير - أرنوت جروينفيلد.

وأحرج فياريال أصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 53 عن طريق ألكاسير، قبل أن يتعادل أليكس تيليس بهدف عالمي في الدقيقة 60 لتشتعل المباراة.

ونجح كرستيانو رونالدو في اقتناص هدف الفوز القاتل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع ليمنح فريقه 3 نقاط غالية.

لمشاهدة هدف فياريال

لمشاهدة هدف يونايتد العالمي

المجموعة الثامنة:

أما المجموعة الثامنة، فحقق يوفنتوس، الفوز أمام حامل اللقب تشيلسي، بهدف نظيف ليتصدر السيدة العجوز المجموعة بـ6 نقاط.

وتوقف رصيد تشيلسي عند 3 نقاط، نفس رصيد زينيت الذي اكتسح مالمو متذيل المجموعة برباعية ضمن الجولة ذاتها.

تشكيل يوفنتوس: تشيزني، دانيلو، بونوتشي، دي ليخت، ساندرو، كوادرادون بينتانكور، لوكاتيلي، رابيو، كييزا، بيرنارديسكي

تشكيل تشيلسي: ميندي، كريستنسن، تياجو سيلفا، روديجير، أزبليكويتا، كوفاسيتش، جورجينيو، ألونسو، هافرتز، زياش، لوكاكو

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل كييزا هدفا مباغتا في الدقيقة الأولى من بداية الشوط الثاني، ليحافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.