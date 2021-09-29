ضياء السيد: باب المنتخب مفتوح أمام هيثم حسن.. ومواجهة ليبيا صعبة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف ضياء السيد المدرب العام للمنتخب المصري أن الباب لم يغلق أمام اللاعب هيثم حسن الذي لعب لمنتخبات فرنسا في مراحل الناشئين إذا قرر الانضمام إلى الفراعنة.

وكان وائل جمعة مدير المنتخب قد كشف عن التواصل مع اللاعب ووالده، مشيراً إلى الرد لم يكن مشجعاً، بسبب طلبهم مهلة للتفكير قبل اختيار تمثيل منتخب مصر أو فرنسا.

وفي مؤتمر صحفي بمعسكر المنتخب قال ضياء السيد :"مباراة ليبيا مهمة وصعبة، وهدفنا صدارة المجموعة من خلالها، ليس لدينا وقت لإجراء الكثير من التغييرات، سنعتمد على كل اللاعبين المتاحين".

وأضاف السيد :"قمنا باختيار 9 لاعبين محترفين في الخارج، لكن لا يمكنني القول بأن جميعهم سيتواجدون في القائمة النهائية التي سيعلن عنها عقب مواجهة ليبيريا".

وأنهى السيد :"نعقد جلسات يومية مع كيروش وكل اللاعبين، تصل أحياناً إلى 9 ساعات، ويتابع الجهاز الفني مقاطع للكثير من اللاعبين من بينهم مهند لاشين وأحمد سمير اللذان معنا في المعسكر الحالي".