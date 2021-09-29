نتيجة مباراة العين والوحدة في الدوري الاماراتي ادنوك.. خربين يُفسد فرحة البنفسجي

تعرف على نتيجة مباراة العين والوحدة في الدوري الاماراتي ادنوك «دوري الخليج العربي»، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 29-9-2021.

خطف فريق الوحدة تعادلًا مثيرًا من مستضيفه العين بنتيجة (1-1)، في مباراة كلاسيكو الدوري الاماراتي ادنوك 2021/2022، التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد.

وبتلك النتيجة، رفع العين رصيده إلى 15 نقطة في صدارة ترتيب دوري ادنوك للمحترفين، وبفارق نقطة واحدة عن أقرب ملاحقيه الجزيرة، بينما أصبح في رصيد الوحدة 8 نقاط في المركز الثامن.

ودخل العين بالتشكيلة التالية: خالد عيسى – بندر الأحبابي – ياسين مرياح – كوامي اوتون – إيريك مينيزيس – خالد البلوشي – نادر يحيى – كايو كوريا – كريستيان جوانكا – سفيان رحيمي – لابا كودجو.

بينما جاءت تشكيلة الوحدة كالآتي: محمد الشامسي – علاء زهير – لوكاس بيمينتا – أحمد الظنحاني – محمود خميس – فابيو مارتينيز – خميس إسماعيل – خوسيه أنخيل – إسماعيل مطر – جواو بيدرو – عمر خربين.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي (0-0)، وكان اداء الفريقين فاترًا، لم يرتق إلى طموحات عشاق الكرة الإماراتية، حيث صنع العين فرصة واحدة فقط عند الدقيقة السادسة عن طريق كريستيان جوانكا تصدى لها الشامسي ببراعة.

أما الوحدة، لم يسدد أي كرة على مرمى خالد عيسى، وفشل جواو بيدو في استغلال الفرصة الأخطر للعنابي في الدقيقة الأخيرة، عندما استخلص كرة من المدافع ومن ثم فشل في صناعة فرصة هدف محقق بسبب تباطؤه الشديد.

وفي الشوط الثاني، بادر نادي الوحدة بالهجوم ونجح في الوصول لمرمى العين بعد ضربة ثابتة من الجهة اليمنى وصلت إلى جواو بيدرو على القائم البعيد روضها بيمناه وسدد كرة بيسراه تصدى لها عيسى ببراعة في الدقيقة (58).

ورد العين بقسوة في الدقيقة (65)، حيث تقدم بالهدف الأول عن طريق سفيان رحيمي، بعدما تلاعب لابا كودجو بمدافع الوحدة ودخل منطقة الجزاء قبل أن يمرر على طبق من ذهب إلى النجم المغربي ليودعها في الشباك بسهولة.

وكاد رحيمي يضيف الهدف الثاني في الدقيقة (71)، حينما أرسل بندر الأحبابي كرة عرضية هيأها جوانكا إلى سفيان بلمسة رائعة، ولكن تسديدة الأخير مرت بمحاذاة القائم.

واستمرت الإثارة حتى الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، حينما تحصل النجم السوري عمر خربين على ضربة جزاء بعد مسك من المدافع كوامي اوتون، تولى تنفيذها بنفسه وسجل هدف التعادل للعنابي، لينتهي الكلاسيكو بلا غالب ولا مغلوب.

بالفيديو: شاهد اهداف مباراة العين والوحدة في الدوري الاماراتي ادنوك