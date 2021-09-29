تعرف على تشكيلة برشلونة الأساسية في مباراة اليوم أمام بنفيكا البرتغالي برسم الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا والمقرر إقامتها على ملعب دالوش (النور)، بداية من الساعة 19:00 جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

يدخل رونالد كومان المباراة بهدف تحقيق أول فوز في المجموعة، مستعيناً بالشاب بيدري العائد من الإصابة، والنجم أنسو فاتي العائد بدوره من الإصابة التي أبعدته طويلاً، في مباراة ليفانتي بالليجا.

وسيبدأ الدولي الألماني مارك أندريه تير شتيجن في حراسة المرمى، وأمامه جيرارد بيكيه و رونالد أراوخو في محور الدفاع، فيما يلعب اريك جارسيا على اليمين، وسيرجينو ديست على اليسار.

وفي وسط الميدان، دفع المدير الفني الهولندي، بالثلاثي سيرخيو بوسكيتس و فرانكي دي يونج و بيدري في مباراة اليوم منذ البداية.

وفي المقدمة، سيشارك سيرجي روبيرتو على اليمين، بجانب المهاجم الهولندي ممفيس ديباي منذ البداية، ومواطنه لوك دي يونج كرأس حربة، في ظل الغيابات المؤثرة في هجوم البلوجرانا.

بالنسبة لغيابات برشلونة عن مباراة اليوم أمام بنفيكا، يستمر غياب المهاجم الارجنتيني سيرخيو أجويرو، و الفرنسي عثمان ديمبيلي، والدنماركي مارتن برايثوايت، بالإضافة إلى جوردي ألبا، بسبب الإصابة.

تشكيلة برشلونة الأساسية في مباراة اليوم أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: إيريك جارسيا، جيرارد بيكيه، رونالد أراوخو، سيرجينو ديست

خط الوسط: سيرخيو بوسكيتس، فرانكي دي يونج، بيدري

خط الهجوم: سيرجي روبيرتو، ممفيس ديباي، لوك دي يونج