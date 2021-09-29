التشكيل الأساسي في مباراة اليوم بين يوفنتوس وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

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تعرف على التشكيل الأساسي في مباراة اليوم بين يوفنتوس وتشيلسي ضمن مباريات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها على ملعب أليانز ستاديوم بداية من الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.
يدخل يوفنتوس مباراة اليوم بالتشكيلة التالية: تشيزني. دانيلو، بونوتشي، دي ليخت، أليكس ساندرو، بنتانكور، لوكاتيللي، رابيوت؛ كوادرادو، برنارديسكي، كييزا
وعلى مقاعد البدلاء في يوفنتوس: بينسوليو، بيرين، دي سيجليو ، كيليني، ماكيني، مويس كين، روجاني، كولوسيفسكي
أما تشيلسي فيلعب مباراة اليوم بالتشكيلة الأساسية التالية: ميندي، كريستنسن، تياجو سيلفا، روديجر، أزبيليكويتا، جورجينيو، كوفاسيتش، ألونسو؛ زياش، هافرتز؛ لوكاكو
وعلى مقاعد البدلاء في تشيلسي: كيبا، بيتينيلي، فيرنر، لوفتوس-تشيك، شالوبا، ساؤول، باركلي، هدسون أودوي، تشيلويل، مالانج سار.
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