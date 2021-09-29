التشكيل الأساسي في مباراة اليوم بين يوفنتوس وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

تعرف على التشكيل الأساسي في مباراة اليوم بين يوفنتوس وتشيلسي ضمن مباريات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها على ملعب أليانز ستاديوم بداية من الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

يدخل يوفنتوس مباراة اليوم بالتشكيلة التالية: تشيزني. دانيلو، بونوتشي، دي ليخت، أليكس ساندرو، بنتانكور، لوكاتيللي، رابيوت؛ كوادرادو، برنارديسكي، كييزا

وعلى مقاعد البدلاء في يوفنتوس: بينسوليو، بيرين، دي سيجليو ، كيليني، ماكيني، مويس كين، روجاني، كولوسيفسكي

أما تشيلسي فيلعب مباراة اليوم بالتشكيلة الأساسية التالية: ميندي، كريستنسن، تياجو سيلفا، روديجر، أزبيليكويتا، جورجينيو، كوفاسيتش، ألونسو؛ زياش، هافرتز؛ لوكاكو

وعلى مقاعد البدلاء في تشيلسي: كيبا، بيتينيلي، فيرنر، لوفتوس-تشيك، شالوبا، ساؤول، باركلي، هدسون أودوي، تشيلويل، مالانج سار.