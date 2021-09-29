شاهد فيديو اهداف مباراة الشارقة وعجمان في الدوري الاماراتي ادنوك..بالعربي يقود البرتقالي

شاهد فيديو اهداف مباراة الشارقة وعجمان في الدوري الاماراتي ادنوك لحساب الجولة السادسة، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 29 سبتمبر 2021.

أهدر فريق الشارقة فرصة اقتناص صدارة ترتيب الدوري الاماراتي عقب خسارته امام مضيفه عجمان بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهم على استاد راشد بن سعيد.

ويدين عجمان بالفضل لفوزه اليوم للاعبه التونسي فراس بالعربي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 72 مستغلا تمريرة ساحرة من زميله الكولومبي مينا.

بهذا الفوز رفع عجمان رصيده إلى 11 نقطة ليصعد إلى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الاماراتي بفارق نقطة خلف الشارقة صاحب المركز الثالث الذي تجمد رصيده عند 12 نقطة.

دخل اصحاب الملعب فريق عجمان المباراة بعنويات عالية بعد الفوز في الجولة الماضية خارج الديار امام بني ياس بثنائية بيضاء، وسعي اليوم لتحقيق الفوز من أجل الدخول في المنافسة على اللقب مع الكبار.

كانت المحاولات الأخطر من جانب عجمان الذي بادر للهجوم، لكن حارسه عادل الحوسني كان بالمرصاد في أكثر من لقطة، قبل أن يبدأ الشارقة بالهجوم بدوره دون أن ينجح بإيجاد اللمسة الأخيرة في محاولاته لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

واقتناص عجمان هدف التقدم بعد هجمة مرتدة ناجحة ليقدم مينا الكرة على طبق من ذهب أمام فراس بالعربي الذي لم يتردد وسددها بنجاح هدفاً داخل الشباك في الدقيقة 72.

وكان الشارقة الأكثر استحواذاّ للكرة في الدقائق المتبقية لكنه افتقد للفعالية أمام المرمى لإحراز الأهداف.

ونقل بث مباشر مباراة الشارقة وعجمان في الدوري الاماراتي على قناة أبو ظبي الرياضية، كما نقل اللقاء على قناة دبي الرياضية.

شاهد فيديو اهداف مباراة الشارقة وعجمان في الدوري الاماراتي ادنوك