تشكيلة مان يونايتد الأساسية في مباراة اليوم أمام فياريال.. ليندلوف بديل ماجواير

تعرف على تشكيلة مان يونايتد الأساسية في مباراة اليوم أمام فياريال الإسباني ضمن مباريات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها على ملعب أولد ترافورد بداية من الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

دخل المدير الفني النرويجي أولى جونار سولشاير مباراة اليوم بالدولي الاسباني دافيد دي خيا في حراسة المرمى، وأمامه الفرنسي رافائيل فاران بجانب السويدي ليندلوف في محور الدفاع، بينما يلعب البرتغالي دييجو دالوت على اليمين بدلاً من وان بيساكا المعاقب، و أليكس تاليس بدل المصاب لوك شاو.

وفي خط وسط الميدان، دفع سولشاير بالفرنسي بول بوجبا في محور وسط الميدان بجانب سكوت ماكتوميناي، وأمامهم البرتغالي برونو فيرنانديز كصانع ألعاب.

وفي المقدمة، سيتواجد الجناح الانجليزي جادون سانشو على اليسار، و ماسون جرينوود على اليمين، فيما يلعب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كقلب هجوم.

تشكيلة مان يونايتد الأساسية في مباراة اليوم أمام فياريال

حراسة المرمى : دافيد دي خيا

خط الدفاع : أليكس تاليس، رافائيل فاران، ليندلوف، دييجو دالوت

خط الوسط : سكوت ماكتوميناي، بول بوجبا، برونو فيرنانديز

خط الهجوم : جادون سانشو، ماسون جرينوود، كريستيانو رونالدو