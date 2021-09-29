الصقر يقلب الطاولة على الهلال وشباب الجيل يتعادل مع شعب حضرموت

المنامة - ياسر ابراهيم - تغلب فريق الصقر على الهلال، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على ملعب الخليفي بمحافظة شبوة ضمن مباريات الدوري اليمني.



ونجح الصقرة في تحويل تخلفه بهدف مع بداية المباراة إلى الفوز بهدفين.



ورفع الصقر رصيده الى 7 نقاط من 3 مباريات ليصبح متساويا في الرصيد مع أهلي صنعاء.



في المقابل توقف رصيد فريق الهلال عند نقطة واحدة من تعادل سلبي مع اليرموك.



سجل الهلال في الدقيقة الأولى من عمر المباراة بواسطة عادل العريقي.



وتعادل لفريق الصقر حيدر بركات في الدقيقة 33 من عمر اللقاء.



وأضاف حيدر بركات الهدف الثاني لفريق الصقر في الدقيقة 88.



وفي مباراة أخري على ملعب سيئون الدولي فرض شباب الجيل نتيجة التعادل بهدف لمثله على شعب حضرموت.



وأصبح شعب حضرموت لديه 4 نقاط من 4 مباريات خاضها تواليا أمام اتحاد إب وفحمان ابين والعروبة وشباب الجيل.



ووضع شباب الجيل أول نقاطه في بنك المسابقة بعد مباراتين.

موقع كورة