الامارات | فوز النصر والشارقة في دوري الصالات

شكرا لقرائتكم خبر عن فوز النصر والشارقة في دوري الصالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق النصر على مليحة بخمسة اهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي اقيمت مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري الصالات. ويمتلك النصر في المركز الرابع 10 نقاط، بينما راوح مليحة بالمركز الثامن برصيده السابق ثلاث نقاط.

وسجل للنصر خالد حارب هدفين، وهدف لكل من البرازيلي هنريك ومواطنه روسو وجلال حميد، وسجل اهداف مليحة البرازيلي انتونيو هدفين ومواطنه فيتور هدفا.

وفاز الشارقة على شباب الاهلي باربعة اهداف مقابل ثلاثة ليصبح رصيد الشارقة 7 نقاط في المركز الخامس وهو نفس رصيد شباب الاهلي السادس بفارق الاهداف.

وسجل للشارقة وائل محمد والبرازيلي ادكارلوس سيلفا بواقع هدفين لكل منهما، بينما سجل اهداف شباب الاهلي البرازيلي ناثان وحسين مال الله ولاعب الشارقة وائل محمد بالخطأ في مرماه.

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