«شريف» يروض الريال بهدفين من تسديدتين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعرب لاعب وسط ريال مدريد ، البرازيلي كاسيميرو، عن أسفه للأخطاء الدفاعية وإضاعة الفرص أمام مرمى المنافس التي كلفت الريال الخسارة 1/ 2 أمس الأول أمام ضيفه المولدوفي شريف تيراسبول 1/ 2 بدوري أبطال أوروبا، في مباراة مخيبة للآمال بالنسبة للفريق الذي يتصدر ترتيب الدوري الإسباني حاليا.

وقال كاسيميرو بعد نهاية المباراة «هذه هي كرة القدم، فريق سدد أكثر من 20 كرة على المرمى ولعب بشكل جيد وفريق آخر لعب مدافعا، سدد مرتين بهدفين».

وتابع «هكذا تسير الأمور في كرة القدم، علينا أن نكون أكثر تركيزا في الدفاع، لقد سيطرنا على المباراة بالكامل وكان لدينا فرص للتقدم 1 / 0 ثم 1 / 1، لكن الأمر انتهى بتسجيلهم لهدف».

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بفارق 3 نقاط خلف المتصدر شريف المولودوفي، فيما يحتل إنترميلان الإيطالي المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف عن شاختار دونتيسك الأوكراني صاحب المركز الرابع والأخير بالمجموعة.

من جانبه، قال المدير الفني للريال، الإيطالي كارلو أنشيلوتي إن فريقه لم يكن يستحق الهزيمة التاريخية على يد ضيفه المولدوفي شريف تيراسبول.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي للمباراة «بخلاف القلق، نشعر بالحزن، لعبنا بقوة وظهرنا بشكل جيد، خسرنا بسبب تفاصيل بسيطة رغم ذلك أدى الفريق بشكل جيد، لم يكن باستطاعتنا أن نؤدي بشكل أفضل وصولا للثلث الأخير من المباراة، لكن من الصعب توضيح أسباب الهزيمة».

وأضاف «هي تفاصيل بسيطة كلفتنا المباراة، هو درس بالنسبة لنا من أجل المستقبل بما أنها هزيمة غير مستحقة، لاحت لنا فرص، أعتقد في النهاية أن كافة الأمور سارت بشكل جيد بالنسبة لهم وبشكل سيئ بالنسبة لنا. أهدرنا ثلاث نقاط والصراع بات مفتوحا على مصراعيه في المجموعة، علينا الفوز بالمباراة التالية».