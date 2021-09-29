الإصابة تبعد داود عن دورتموند

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وأوضح دورتموند أن اللاعب تعرض لإصابة في أربطة الركبة، وذلك خلال المباراة التي تغلب فيها الفريق الألماني على ضيفه سبورتنج لشبونة 1 /0 أمس الأول ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وخرج داود بعد دقيقتين فقط من انطلاق المباراة ليتم استبداله بزميله جوليان براندت.
وكان داود قد خرج بالفعل من حسابات دورتموند في مباراته المقبلة ببطولة الدوري الألماني (بوندسليجا) أمام أوجسبورج، يوم السبت المقبل، وذلك عقب تلقيه البطاقة الحمراء أمام بوروسيا مونشنجلادباخ الأسبوع الماضي ليتم إيقافه.
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