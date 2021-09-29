كروس يأمل في انضمام مبابي للريال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعرب لاعب خط وسط ريال مدريد ، الألماني توني كروس عن أمنيته في أن ينجح ناديه في ضم لاعب باريس سان جيرمان النجم الفرنسي كليان مبابي لصفوفه العام المقبل، بعدما فشل في ذلك في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

كانت تقارير أكدت أن ريال مدريد قدم 3 عروض لضم اللاعب تم رفضها جميعا في شهري يوليو وأغسطس الماضيين، وبلغت قيمة آخر عرض 200 مليون يورو (04ر233 مليون دولار).

ورغم ذلك، فإن من المقرر أن يصبح مبابي لاعبا حرا بنهاية الموسم الحالي، ويمكنه توقيع عقد مبدئي مع ريال مدريد أو أي فريق أجنبي آخر ابتداء من يناير المقبل.

كان كروس قد تحدث مسبقا عن إمكانية ضم مبابي (22 عاما) للريال، ولا زال حريصا على تحقيق ذلك في عام 2022.

وقال كروس في تصريحات لموقع (جول) «في الصيف قلت بالفعل أنه يجب على لاعب مثله أن ينضم إلى ريال مدريد، لكن إذا لم يحدث ذلك، فلدينا فريق جيد».

وأضاف «دعونا نرى ما سيحدث في المستقبل، فأنا لست صاحب القرار».

وأوضح كروس»لازال لديه إمكانيات كبيرة وهو لاعب جيد وما نعلمه هو أن ريال مدريد كان يرغب في التعاقد معه لكنه لم يوفق في النهاية، كل شيء مستمر بدون وجود مبابي هنا».

وتابع «أعتقد أننا نعمل بشكل جيد، وبالنسبة للمستقبل لم يتغير رأيي، الذي مفاده أن أفضل اللاعبين يجب أن ينضموا إلى ريال مدريد وأنا متأكد بأنه واحد منهم».

وسجل مبابي أربعة أهداف وصنع خمسة لزملائه في عشر مباريات هذا الموسم، ولم يتفوق عليه سوى الثنائي الفرنسي كريم بنزيمة نجم ريال مدريد وبول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، في صناعة الأهداف (كلاهما صنع 7 أهداف) في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.