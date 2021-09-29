جائحة كورونا تطور مستوى فلوريان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يرى المدير الرياضي لنادي باير ليفركوزن الألماني سيمون رولفس، أن جائحة كورونا عجلت بتطور اللاعب الشاب فلوريان فيرتز.

وقال رولفس في مقابلة مع صحيفة «بيلد» أمس، «الجائحة أسرعت من وتيرة مسيرته حقا»، في إشارة إلى اللاعب الذي كان يبلغ من العمر 16 عاما آنذاك.

وأضاف «فلوريان تطور بشكل أسرع لم يتوقعه أحد أثناء الإغلاق في مارس 2020، حيث لم تكن هناك فصول دراسية في المدارس».

وتحدث رولفس مع هانزي يواخيم والد فيرتز بشأن إمكانية مشاركة اللاعب في تدريبات الفريق الأول، وهو الأمر الذي شكل دفعة هائلة في عملية تطوره، وتمكن فلوريان فيرتز بشكل فوري، من التأقلم مع المستوى الاحترافي في التدريبات خلال فترة الإغلاق الأولى.

وبعد 3 أشهر بات واضحا أن فيرتز لن يلعب مرة أخرى مع فريق الشباب تحت 19 عاما، وسيبقى مع الفريق الأول.

وساعد تألق فيرتز، فريق ليفركوزن على تعويض رحيل كاي هافيرتز إلى تشيلسي الإنجليزي في صيف 2020.

وأوضح رولفس «اتفقنا على عدم التعاقد مع أي لاعب في هذا المركز بخط الوسط، وأننا سنعتمد بشكل كلي على فلوريان».

وأنهى فيرتز الموسم الأول له مع الفريق الأول لليفركوزن، بمشاركته في 29 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وأرسل 6 تمريرات حاسمة، بجانب تخرجه من التعليم الثانوي.

وأصبح فيرتز أصغر لاعب يسجل 10 أهداف في البوندسليجا، عبر المواجهة أمام ماينز يوم السبت الماضي، بعمر يبلغ (18 عاما) و145 يوما.

وأثنى رولفس على فيرتز بالقول «هو أحد أفضل اللاعبين في أوروبا».