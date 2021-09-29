شكرا لقرائتكم خبر عودة كاملة للجماهير بإسبانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويبدأ سريان هذا القرار من الغد، بعد أن جرت المباريات دون حضور الجماهير من مارس 2020 حتى مايو 2021.
وفي بداية موسم دوري الدرجة الأولى الإسباني جرى السماح بحضور الجماهير بشكل جزئي، قبل أن ترتفع نسبة الحضور أخيرا إلى 60%.
وبالنسبة للفعاليات الرياضية التي تقام داخل القاعات مثل كرة السلة، فإن النسبة السابقة المسموح بها للحضور الجماهيري كانت 40% لكنها سترتفع إلى 80% بداية من أكتوبر المقبل.
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