عودة كاملة للجماهير بإسبانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قررت وزارة الصحة الإسبانية أمس السماح بحضور السعة الكاملة من الجماهير خلال مباريات كرة القدم التي تستضيفها الملاعب الإسبانية، وذلك للمرة الأولى منذ بداية أزمة جائحة كورونا

ويبدأ سريان هذا القرار من الغد، بعد أن جرت المباريات دون حضور الجماهير من مارس 2020 حتى مايو 2021.

وفي بداية موسم دوري الدرجة الأولى الإسباني جرى السماح بحضور الجماهير بشكل جزئي، قبل أن ترتفع نسبة الحضور أخيرا إلى 60%.

وبالنسبة للفعاليات الرياضية التي تقام داخل القاعات مثل كرة السلة، فإن النسبة السابقة المسموح بها للحضور الجماهيري كانت 40% لكنها سترتفع إلى 80% بداية من أكتوبر المقبل.