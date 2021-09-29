شكرا لقرائتكم خبر الأهلي يتفوق على الاتحاد بدوري المحترفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبل مواجهة الندين التقليديين الأهلي والاتحاد غدا على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة ضمن الجولة السابعة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تظهر الأرقام تفوق الأهلي في المواجهات المباشرة منذ انطلاقة دوري المحترفين موسم 2008 /2009، حيث التقيا في 26 مباراة خلال 13 موسما، وكان للأهلي النصيب الأكبر من الانتصارات، بواقع 11 فوزا مقابل 7 للاتحاد، فيما تعادلا في 8 لقاءات. وفي مواجهاتهما السابقة بدوري المحترفين، تفوق الأهلي عندما أدار المباريات حكام أجانب، فيما استطاع الاتحاد تسجيل التفوق تحت قيادة الحكم المحلي. كما أن الأهلي يتفوق أيضا من حيث تسجيل عدد الأهداف، حيث يتفوق على الاتحاد بعدد كبير وصل إلى 14 هدفا، بعد أن نجح لاعبوه في تسجيل 40 هدفا بمرمى الاتحاد، مقابل تسجيل الاتحاد 26 هدفا بمرمى الأهلي. أيضا علا كعب الأهلي من ناحية اللعب النظيف والحصول على البطاقات الملونة. لقاءاتهما بدوري المحترفين: عدد المباريات: 26 عدد انتصارات الأهلي: 11 عدد انتصارات الاتحاد: 7 عدد مرات التعادل: 8 أهداف الأهلي: 40 أهداف الاتحاد: 26 الفوز بلقاءي الذهاب والإياب: الأهلي: 2 الاتحاد: 2 البطاقات الصفراء: الأهلي: 46 بطاقة الاتحاد: 42 بطاقة البطاقات الحمراء: الأهلي: 0 الاتحاد: 5 الفوز بحضور حكم محلي: الاتحاد: 2 الأهلي :1 التعادل: 4 الفوز بحضور حكم أجنبي: الأهلي: 10 الاتحاد: 5 التعادل: 4

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يتفوق على الاتحاد بدوري المحترفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.