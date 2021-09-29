شكرا لقرائتكم خبر مواقف الهلال ترعب الحزم بمعركة الرس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستعد المنتخب السعودي لاستضافة منتخبي اليابان والصين في 7 و12 أكتوبر المقبل ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022م.
وتصب الترشيحات في صالح الهلال ما لم تكن هناك مفاجأة من الحزم يبدأ بها تغييرات في المواجهات السابقة بين الفريقين والتي تؤكد علو كعب الهلال بفارق كبير جدا.
ويدخل الحزم مباراة اليوم وهو في وضع معنوي جيد، حيث يملك 8 نقاط بالمركز الثامن، كما أنه قادم من انتصار ثمين على الفتح 1/ 0.
ويسعى الحزم إلى تحقيق فوزه الثالث على التوالي وإلحاق الخسارة الأولى بالهلال، حيث يعتمد مديره الفني البرتغالي هيلدر كريستوفاو على أسماء مميزة، إلا أن عدم تأكد مشاركة الحارس الجزائري مليك عسلة وكذلك اللاعب داود آل سعيد في المواجهة لا يزال يقلق الجهاز الفني.
في المقابل، سيعمل الهلال الذي يحتل المركز الثاني برصيد 11 نقطة على تعويض تعثراته بالتعادل في الجولة الماضية مع الشباب 1/1، وسيرمي مديره الفني البرتغالي ليوناردو جارديم بكل الأوراق المتاحة من أجل لاستعادة نغمة الانتصارات والتربع على الصدارة في انتظار ما تسفر عنه مواجهة المتصدر الاتحاد أمام نده التقليدي الأهلي.
ويغيب عن الهلال عناصر مؤثرة بداعي الإصابات في مقدمتها محمد البريك وسالم الدوسري وعبدالله عطيف وعلي البليهي.
سجل تاريخي يدعم الهلال:
- التقى الفريقان 16 مرة في الدوري بكل مسمياته، فاز الهلال 12مرة مقابل فوزين للحزم وتعادلا مرتين.
- سجل الهلال 33 هدفا بمرمى الحزم، مقابل 12 هدفا للحزم بمرمى الهلال.
- تواجها 10 مرات بدوري المحترفين، فاز الهلال 8 مرات والحزم مرة وتعادلا في مباراة واحدة
- فوز الحزم الوحيد على الهلال بدوري المحترفين جاء في موسم 2019 بنتيجة 2/ 1
- أكبر فوز للهلال على الحزم 4/ 0 في موسم 2009 م، و 4 / 1 في الموسم قبل الماضي
كانت هذه تفاصيل خبر مواقف الهلال ترعب الحزم بمعركة الرس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.