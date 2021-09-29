شكرا لقرائتكم خبر مواقف الهلال ترعب الحزم بمعركة الرس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في مواجهة مقدمة عن موعدها السابق (السبت المقبل) إلى مساء اليوم بناء على رغبة المدير الفني للمنتخب الأول، الفرنسي هيرفي رينارد، يستضيف الحزم نظيره الهلال بملعبه في الرس ضمن الجولة السابعة من دوري كس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويستعد المنتخب السعودي لاستضافة منتخبي اليابان والصين في 7 و12 أكتوبر المقبل ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022م.

وتصب الترشيحات في صالح الهلال ما لم تكن هناك مفاجأة من الحزم يبدأ بها تغييرات في المواجهات السابقة بين الفريقين والتي تؤكد علو كعب الهلال بفارق كبير جدا.

ويدخل الحزم مباراة اليوم وهو في وضع معنوي جيد، حيث يملك 8 نقاط بالمركز الثامن، كما أنه قادم من انتصار ثمين على الفتح 1/ 0.

ويسعى الحزم إلى تحقيق فوزه الثالث على التوالي وإلحاق الخسارة الأولى بالهلال، حيث يعتمد مديره الفني البرتغالي هيلدر كريستوفاو على أسماء مميزة، إلا أن عدم تأكد مشاركة الحارس الجزائري مليك عسلة وكذلك اللاعب داود آل سعيد في المواجهة لا يزال يقلق الجهاز الفني.

في المقابل، سيعمل الهلال الذي يحتل المركز الثاني برصيد 11 نقطة على تعويض تعثراته بالتعادل في الجولة الماضية مع الشباب 1/1، وسيرمي مديره الفني البرتغالي ليوناردو جارديم بكل الأوراق المتاحة من أجل لاستعادة نغمة الانتصارات والتربع على الصدارة في انتظار ما تسفر عنه مواجهة المتصدر الاتحاد أمام نده التقليدي الأهلي.

ويغيب عن الهلال عناصر مؤثرة بداعي الإصابات في مقدمتها محمد البريك وسالم الدوسري وعبدالله عطيف وعلي البليهي.

سجل تاريخي يدعم الهلال: