صائد الكبار الجديد يطمح لاصطياد الليث

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحل الفيحاء ضيفا ثقيلا على الشباب بملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في إطار مباريات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويعتبر الفيحاء مفاجأة الدوري حتى الآن ويستحق لقب صائد الكبار الجديد بعد أن نجح في تحقيق الفوز خلال الجولات الماضية 3 مرات، مرتين منهما على الاتحاد والأهلي.

ويملك الفيحاء 10 نقاط في المركز الخامس ولديه مباراة مؤجلة أمام الهلال.

أما الشباب فهو فلم يحقق سوى 6 نقاط ويحتل المركز العاشر.

وأكثر ما يعيب فريق الشباب قلة خياراته التهديفية، حيث سجل 9 أهداف في المباريات الماضية بواسطة 3 لاعبين فقط، في حين سجل الفيحاء 8 أهداف بواسطة 5 لاعبين يتصدرهم المهاجم البرازيلي رامون لوبيز بأربعة أهداف.