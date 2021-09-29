صائد الكبار الجديد يطمح لاصطياد الليث

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ويعتبر الفيحاء مفاجأة الدوري حتى الآن ويستحق لقب صائد الكبار الجديد بعد أن نجح في تحقيق الفوز خلال الجولات الماضية 3 مرات، مرتين منهما على الاتحاد والأهلي.
ويملك الفيحاء 10 نقاط في المركز الخامس ولديه مباراة مؤجلة أمام الهلال.
أما الشباب فهو فلم يحقق سوى 6 نقاط ويحتل المركز العاشر.
وأكثر ما يعيب فريق الشباب قلة خياراته التهديفية، حيث سجل 9 أهداف في المباريات الماضية بواسطة 3 لاعبين فقط، في حين سجل الفيحاء 8 أهداف بواسطة 5 لاعبين يتصدرهم المهاجم البرازيلي رامون لوبيز بأربعة أهداف.
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