4 ميداليات لأخضر البلياردو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم المنتخب السعودي للبلياردو مشاركته في بطولة الخليج المجمعة التي أقيمت في دولة قطر، وذلك بتحقيق لقبها لمسابقة الـ8 كرات بحصوله على الذهبية إضافة لتحقيق فضيتين وبرونزية واحدة.

وحقق لاعب الأخضر عبدالرحمن العمار لقب بطولة الخليج متوجا بالميدالية الذهبية بعد تغلبه على زميله مهند الغميز بنتيجة 9 /8 في مسابقة الثمان كرات للفردي في لقاء سعودي خليجي يعد الأول من نوعه في تاريخ البطولة، في حين حقق مهند الغميز الميدالية الفضية بعد خسارته من زميله العمار في نهائي ذات المسابقة.

وحقق حسن النهاري الميدالية الفضية في مسابقة الـ 10 كرات فردي، وذلك بعد خسارته من الكويتي أحمد الدليمي بنتيجة 9 /5، في حين حصل اللاعبان رضوان جميل ومهند الغميز على برونزية مسابقة زوجي البلياردو في ختام لقاءات الأخضر ببطولة الخليج.