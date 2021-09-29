شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يواجه منتخب مصر أزمة النجيل الصناعى بليبيا؟ عبد الله السعيد يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر تحت قيادة البرتغالى كارلوس كيروش، أزمة عندما يواجه ليبيا خارج الأراضى المصرية و المقرر لها 11 أكتوبر المقبل على النجيل الصناعى في ليبيا.

وقال عبد الله السعيد صانع ألعاب الفراعنة خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم: "لدينا من الخبرات ما يكفى للتعامل مع أرضية ملعب المنتخب الليبي "النجيل الصناعي" فقد سبق وخضنا العديد من المباريات في القارة الإفريقية على مثل هذه الملاعب".

وأضاف: "إن تغيير مدرب الفراعنة جاء في وقت ضيق، ولكن اللاعبين اعتادوا هذه الظروف، ولدينا لاعبون محترفون وإن شاء الله في هذه الفترة القصيرة نستطيع التأقلم مع كيروش، فهؤلاء اللاعبين مر عليهم مدربون كثيرون ويستوعبون جيدًا".

وتابع نجم بيراميدز: "لا نفكر إلا في الفوز، وكيروش تحدث معنا عن التركيز في الفوز في كل مباراة، ومنتخب مصر اسم كبير في إفريقيا، ولكن الكرة حاليا لا تعتمد على أسماء، وعلينا أن نبذل أقصى مجهود، وإن شاء الله مستعدين لمباراتي ليبيا".

وأضاف صانع العاب الفراعنة: "معظم لاعبي المنتخب لعبوا مع بعض من قبل، ونحاول تجميع كل طاقتنا للمباراتين القادمتين، وكلنا نمتلك الطموح للوصول إلى كأس العالم".

واختتم عبد الله السعيد تصريحاته: "كيروش طلب منا أمور ننفذها في البداية هو لا يعقد الأشياء ولديه خبرة ويعرف في الأحمال، ومعه جهاز معاون يدرس كل هذا وإن شاء الله نصل للمباراة ونحن في أفضل حال".