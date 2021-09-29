شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة تتوج ببطولة الجمهورية لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت هنا جودة لاعبة تنس الطاولة بالنادى الأهلى بمنافسات بطولة الجمهورية فردى ناشئات لفئة العمرية تحت 17 سنة .

وتقام بطولة الجمهورية لتنس الطاولة بالاسماعيلية والتى انطلقت اول أمس الاثنين وتستمر حتى 3 أكتوبر المقبل على مستوى الرجال والسيدات والشباب والشابات والناشئين والناشئات.

ومن المقرر ان تقام بطولة الدورى الممتاز فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، كما تقام منافسات الدورى الممتاز ب فى الأسبوع الثانى من نفس الشهر.

كانت مـصـر تربعت على عـرش أفريقيا فـى تـنـس الـطـاولـة لـلكبـار 2021 ، بتحقيق ذهبية الفرق رجال ، وذهبية الفرق سيدات ، وذهبية الفردي رجال عمر عصر ، ذهبية الفردي سيدات ، و ذهبية المختلط ( دينا مشرف و عمر عصر) ، و ذهبية الزوجي سيدات (يسرا حلمي و فرح عبد العزيز) ، بالإضافة إلى فضية الزوجي رجال (أحمد صالح و خالد عصر) .