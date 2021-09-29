الارشيف / اخبار الرياضه

هنا جودة تتوج ببطولة الجمهورية لتنس الطاولة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة تتوج ببطولة الجمهورية لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت هنا جودة لاعبة تنس الطاولة بالنادى الأهلى بمنافسات بطولة  الجمهورية فردى ناشئات لفئة العمرية تحت  17 سنة .

 

وتقام بطولة  الجمهورية لتنس الطاولة بالاسماعيلية والتى انطلقت اول أمس الاثنين وتستمر حتى 3 أكتوبر المقبل على مستوى الرجال والسيدات والشباب والشابات والناشئين والناشئات.

 

ومن المقرر ان تقام بطولة الدورى الممتاز  فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، كما تقام منافسات الدورى الممتاز ب فى الأسبوع الثانى من نفس الشهر.

 

كانت مـصـر  تربعت على عـرش أفريقيا فـى تـنـس الـطـاولـة لـلكبـار 2021 ، بتحقيق ذهبية الفرق رجال ، وذهبية الفرق سيدات ، وذهبية الفردي رجال عمر عصر ، ذهبية الفردي سيدات ، و ذهبية المختلط ( دينا مشرف و عمر عصر) ، و ذهبية الزوجي سيدات (يسرا حلمي و فرح عبد العزيز) ، بالإضافة إلى فضية الزوجي رجال (أحمد صالح و خالد عصر) .

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا