شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: الخواجة كان معروفا بخفة ظله و يبكى عند خسارة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى محمد صلاح نجم الزمالك السابق ، وفاة رأفت الخواجة مشجعى الزمالك ، والذى وافته المنية اليوم أثر تعرضه لازمةصحية ادت لوفاته.

وقال صلاح فى تصريحات لليوم السابع ان الخواجة كان دائم مساندة ودعم الفريق ، ويحشد الجماهير للسفر خلف الفريق الأبيض فى مختلف المحافظات، حتى انه كان يدعم الفريق فى أفريقيا ويطير معه احيانا إلى مختلف الدول.

واضاف نجم الزمالك السابق ان الخواجة كان يبكى عندما يخسر الفريق ، و يجمع مشجعى النادى للاحتفال حالة الفوز، كما انه كان معروف بخفة ظله ، ومثل دورا كبيرا فى تشجيع الفريق فى مختلف البطولات ، فرحم الله الراحل والهم أهله الصبر والسلوان