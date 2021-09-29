شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الوطني يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة ليبيريا الودية غدا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم المنتخب الوطني، تحت القيادة ألفنية للجهاز ألفنى الجديد برئاسة كارلوس كيروش، تدريباته استعدادًا لمواجهة ليبيريا الودية غدا، وشارك اللاعبون فى المران الأخير وقدموا مستوى مميز للتنافس على الدخول فى التشكيل الأساسي.

ويخوض فى التاسعة مساء غد، الخميس منتخب مصر الأول لكرة القدم أولى مبارياته الودية أمام ليبيريا تحت قيادة الجهاز ألفنى الجديد لمنتخب مصر بقيادة البرتغإلى كارلوس كيروش فى إطار الإعداد لمباراتى ليبيا المقرر لهما يومى 8 و11 أكتوبر من الشهر المقبل فى الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

ويبدأ البرتغإلى كيروش مهمته رسمياً مع ألفراعنة من خلال ودية ليبيريا، والتى يبحث فيها عن مستوى اللاعبين عن قرب بعد إختيار 24 لاعبا للحكم على مستواهم حيث عقد عدة جلسات معهم وأكد لهم أنه لن يعترف إلا بالأداء والالتزام فى الملعب والأفضل من سيستمر معه.

تضم قائمة منتخب مصر المحلية لمباراة ليبيريا الودية، 24 لاعبا هم: فى حراس المرمى: محمد الشنأوى ( الأهلى ) محمد أبو جبل ( الزمالك ) محمد بسام ( طلائع الجيش ) محمد صبحى ( فاركو) ، المدافعون: أحمد فتوح ( الزمالك ) محمد حمدى ( بيراميدز ) محمود حمدى- الونش- ( الزمالك ) أيمن أشرف ( الأهلي) على جبر ( بيراميدز ) باهر المحمدى ( الإسماعيلى ) أحمد توفيق ( بيراميدز ) أكرم توفيق ( الأهلي)، لاعبو الوسط: حمدى فتحى ( الأهلي) عمرو السولية ( الأهلى ) طارق حامد ( الزمالك ) مهند لاشين ( طلائع الجيش) محمد مجدى- أفشة- ( الأهلي) عبد الله السعيد ( بيراميدز)، المهاجمون: محمد شريف ( الأهلي) مصطفى فتحى ( الزمالك) رمضان صبحى ( بيراميدز) ابراهيم عادل ( بيراميدز) أحمد زيزو ( الزمالك) أحمد سمير ( طلائع الجيش).