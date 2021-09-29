شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى: كأس الرابطة اقتراح فعال وأرفض تغير شكل الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أبدى أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، اعتراضه على جميع المقترحات التى طرحت خلال الفترة الماضية و تهدف لتغيير نظام الدوري وطالب باستمرار الموسم المقبل على نفس الشكل المعتاد للدورى بإقامة البطولة من دورين و بشكلها التقليدي.

وأكد مدرب سموحه أنه يرقض إجراء أي تعديل فى شكل البطولة، ويريد خوضها بشكلها التقليدي، مشيراً إلى تمسك سموحة بالنظام التقليدى للمسابقة دون اي مساس بها.

وأشار أحمد سامى انه موافق بشدة على اقامة بطولة كأس الرابطة المقترح الجديد الذى روج له خلال الأيام الماضية خصوصا وأنه سيكون خلال فترة توقف طويلة لمدة 45 يوماً ، وأن الأندية ستكون قادرة على المحافظة على لاعبيها خلال فترة التوقف بدلا من المعسكرات والمباريات.

هذا ويواصل الفريق تدريباته اليومية على ملعب النادى فى الأسكندرية استعداداً لإنطلاق الموسم الجديد، و وضع احمد سامى برنامجاً تدريبياً مكثفا خلال الفترة الحالية لإعادة اللاعبين إلى الحالة البدنية المناسبة مع انقاص الوزن بعدما لاحظ زيادة فى وزن بعض الصفقات الجديدة التى تعاقد معها خلال موسم الإنتقالات الصيفية الحالية.

وحرص أحمد سامي علي الاجتماع بلاعبي الفريق وطالبهم خلالها بالتركيز في المرحلة المقبلة، خاصة وأن الفريق أمامه تحديات كبيرة فى الموسم الجديد تفوق الحصول على المركز الرابع الذى حققه فى الموسم الماضى.

وقرر مدرب سموحة خوض عدداً من المباريات الودية خلال الفترة المقبلة، لمنح اللاعبين فرصة أكبر لتحقيق الإنسجام المطلوب بين الصفقات الجديدة واللاعبين القدامى.