شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن التعاقد مع حسين السيد لمدة 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي بيراميدز تعاقده بشكل رسمي مع حسين السيد الظهير الأيسر من صفوف نادي طلائع الجيش في صفقة جديدة لدعم صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية الجارية، وهو ما سبق ونشره الخليج 365.

وأتمت إدارة بيراميدز تعاقدها مع نظيرتها بطلائع الجيش، الاتفاق بشأن ضم الظهير الأيسر لمدة 4 سنوات قادمة حيث يستمر التعاقد حتى عام 2025.

وحسين السيد من مواليد 18 سبتمبر من عام 1991 وسبق له اللعب في العديد من الأندية ومن بينها الأهلي ومصر المقاصة والاتفاق السعودي والصفاقسي التونسي وطلائع الجيش والإسماعيلي.

ولعب حسين السيد الظهير الأيسر 73 مباراة في الدوري المصري الممتاز سجل خلالها 5 أهداف وصنع ثلاثة، وفي كأس مصر خاض 10 مباريات سجل فيها هدفين وصنع مثلهما، كما خاض 31 مباراة في دوري المحترفين السعودي سجل خلالها هدفين وصنع هدفا واحدا، وفي كأس السعودية خاض 3 مباريات، ولعب 3 مباريات في الدوري التونسي ومباراتين في كأس تونس، ومباراة واحدة في كأس السوبر المصري.

وعلى المستوى القاري، خاض حسين السيد 5 مباريات في دوري أبطال أفريقيا صنع فيها هدفا، وخاض مباراة واحدة في كأس السوبر الأفريقي، ودوليا شارك الظهير الأيسر مباراتين بقميص منتخب مصر الأول.