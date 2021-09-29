فوز صعب لصقر تعز على هلال الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تمكن فريق صقر تعز من تحقيق فوز صعب على هلال الحديدة في المباراة التي جمعتهما على ملعب الفقيد الخليفي بمدينة عتق، في اطار تصفيات مجموعة شبوة لدوري الدرجة الاولى بالجمهورية .



وانتهاء الشوط الاول من المباراة بالتعادل الايجابي للفريقين بهدف لكل منهم، سجل للهلال شهاب العريقي وسجل للصقر حيدرة سالم.

وشهد الشوط الثاني تسجيل الصقر لهدف الفوز عن طريق حيدرة سالم في الدقيقة الثامنة والثمانين من زمن الشوط الثاني .