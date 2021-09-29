شكرا لقرائتكم خبر 500 لاعب بالجولة الأخيرة للكاراتيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق اليوم على صالة وزارة الرياضة بالرياض منافسات الجولة الختامية للدوري السعودي للكاراتيه للدرجات الثلاث «الناشئين، شباب، أولى» في منافسات الكاتا الجماعي والقتال الجماعي.

ويشارك في منافسات هذه الجولة أكثر من 500 لاعب في جميع الدرجات والفئات يمثلون 33 ناديا تشارك هذا العام في الدوري، إذ يتنافس على تحقيق الدوري في فئة الناشئين 16 ناديا في منافسات الكاتا بينما يتنافس 12 ناديا في منافسات القتال.

وفي درجة الشباب يتنافس 14 ناديا في منافسات الكاتا، و 12 ناديا في منافسات القتال وفي الدرجة الأولى والأولمبي يتنافس 15 ناديا في منافسات الكاتا بينما يتنافس 14 ناديا في منافسات القتال.

ويحق لكل ناد تسجيل 3 لاعبين في منافسات الكاتا لكل درجة فيما يحق لكل ناد تسجيل 9 لاعبين كحد أقصى و5 لاعبين كحد أدنى في منافسات القتال لكل درجة.