شكرا لقرائتكم خبر 500 لاعب بالجولة الأخيرة للكاراتيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويشارك في منافسات هذه الجولة أكثر من 500 لاعب في جميع الدرجات والفئات يمثلون 33 ناديا تشارك هذا العام في الدوري، إذ يتنافس على تحقيق الدوري في فئة الناشئين 16 ناديا في منافسات الكاتا بينما يتنافس 12 ناديا في منافسات القتال.
وفي درجة الشباب يتنافس 14 ناديا في منافسات الكاتا، و 12 ناديا في منافسات القتال وفي الدرجة الأولى والأولمبي يتنافس 15 ناديا في منافسات الكاتا بينما يتنافس 14 ناديا في منافسات القتال.
ويحق لكل ناد تسجيل 3 لاعبين في منافسات الكاتا لكل درجة فيما يحق لكل ناد تسجيل 9 لاعبين كحد أقصى و5 لاعبين كحد أدنى في منافسات القتال لكل درجة.
كانت هذه تفاصيل خبر 500 لاعب بالجولة الأخيرة للكاراتيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.