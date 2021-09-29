تباين نتائج النصر يغري أبها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحتضن ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة اليوم لقاء أبها بالنصر في الجولة السابعة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويبحث أبها عن انتصار غاب عنه خلال اللقاءات الخمس الأخيرة، فبعد فوزه بالجولة الأولى على الشباب، خسر 4 مرات، 3 منها متتالية سبقها تعادل أمام الاتفاق.

أما النصر، فيطمح لتحقيق الانتصار الثاني على التوالي للمرة الأولى هذا الموسم بعد أن فشل في تحقيق ذلك في الجولات السابقة.

وشهدت لقاءات النصر الخمسة الماضية، فوزه في جولة وخسارته في التالية وهو ما يخشى تكراره اليوم بعد فوزه في اللقاء الماضي أمام الباطن 1/ 0، إضافة إلى أن لقاء اليوم هو الثاني للنصر خارج أرضه بعد أن لعب الأول أمام الفيصلي في المجمعة وخسره 1/ 2.

وسجل أبها صمودا وتفوقا على النصر في الموسم الماضي، حيث فاز عليه بالدور الأول 2/ 1، بينما تعادلا بالدور الثاني 2 /2.

فوارق قليلة بين الفريقين:

