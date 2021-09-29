تباين نتائج النصر يغري أبها

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ويبحث أبها عن انتصار غاب عنه خلال اللقاءات الخمس الأخيرة، فبعد فوزه بالجولة الأولى على الشباب، خسر 4 مرات، 3 منها متتالية سبقها تعادل أمام الاتفاق.
أما النصر، فيطمح لتحقيق الانتصار الثاني على التوالي للمرة الأولى هذا الموسم بعد أن فشل في تحقيق ذلك في الجولات السابقة.
وشهدت لقاءات النصر الخمسة الماضية، فوزه في جولة وخسارته في التالية وهو ما يخشى تكراره اليوم بعد فوزه في اللقاء الماضي أمام الباطن 1/ 0، إضافة إلى أن لقاء اليوم هو الثاني للنصر خارج أرضه بعد أن لعب الأول أمام الفيصلي في المجمعة وخسره 1/ 2.
وسجل أبها صمودا وتفوقا على النصر في الموسم الماضي، حيث فاز عليه بالدور الأول 2/ 1، بينما تعادلا بالدور الثاني 2 /2.
فوارق قليلة بين الفريقين:
- تقابلا بدوري المحترفين 6 مرات، فاز النصر مرتين، وأبها مرتين وتعادلا مرتين.
- سجل أبها 6 أهداف بمرمى النصر في الدوري، أما النصر فقد سجل 11 هدفا في أبها.
- تفوق أبها على النصر في آخر مباراتين بينهما الموسم الماضي، حيث فاز عليه 2/ 1 بأبها وتعادل معه 2/2 بالرياض.
- استقبلت شباك أبها أكثر من ضعف الأهداف التي ولجت مرمى النصر، حيث دخل مرماه 15 هدفا مقابل 7 أهداف بالنصر.
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