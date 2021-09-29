شكرا لقرائتكم خبر الرائد يستضيف ضمك لفض الاشتباك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستقبل الرائد ضيفه ضمك على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ضمن الجولة السابعة لدوري المحترفين. الرائد الذي يخوض مواجهته الثانية على أرضه يدخل اللقاء وهو في المرتبة الثالثة برصيد 11 نقطة. وسيخوض مدربه الإسباني بابلو ماشين المواجهة برغبة خطف نقاطها في ظل الاستقرار الواضح بالفريق ووجود هدافيه، كريم البركاوي (4 أهداف) ورائد الغامدي (3 أهداف) ضمن دائرة الهدافين. كما أن ضمك يملك أيضا 11 نقطة ويحتل المركز الرابع بفارق الأهداف عن الرائد، حيث يدخل المباراة بنشوة الفوز على جاره ونده التقليدي أبها 3/ 1 في ديربي منطقة عسير. ويأمل ضمك ومديره الفني الكرواتي كريشمير ريزتش تحقيق انتصاره الثاني على التوالي. ويعتمد ريزتش على أسماء مميزة في مقدمتها الأرجنتيني إيميليو زيلايا (4 أهداف) وميجو كاكتاس (3 أهداف).

كانت هذه تفاصيل خبر الرائد يستضيف ضمك لفض الاشتباك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.