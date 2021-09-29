شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية: لم أفكر في شارة قيادة المنتخب.. هذه أمور متروكة للجهاز الفني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد متوسط ميدان المنتخب الوطنى، أن عمرو السولية أنه لم يفكر مطلقًا في إمكانية ارتداء شارة قيادة المنتخب خاصةً أن هذه الأمور من اختصاص الجهاز الفني.

وتحدث السولية مع الصحفيين قبل بداية تدريبات اليوم عن ارتداء محمد صلاح شارة قيادة المنتخب رغم أقدميته حيث قال: "لم أفكر في هذا الأمر مطلقًا، هذه أمور تخص الجهاز الفني فقط".

وعن أهمية مباراتي ليبيا قال في هذا السياق " لدينا مباراتان يجب الفوز فيهما من أجل تصدر المجموعة، كرة القدم الآن لا تعترف بالأسماء ويجب بذل قصارى جهدنا".

وأشاد عمرو السولية في نهاية تصريحاته بالجهاز الفني الجديد قائلًا "لدينا جهاز فني جديد مميز للغاية وأود أن أشكرهم على إراحتنا قبل الانضمام للمعسكر".

ويخوض في التاسعة مساء غد، الخميس منتخب مصر الأول لكرة القدم أولى مبارياته الودية أمام ليبيريا تحت قيادة الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش في إطار الإعداد لمباراتي ليبيا المقرر لهما يومي 8 و 11 أكتوبر من الشهر المقبل في الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

ويبدأ البرتغالي كيروش مهمته رسمياً مع الفراعنة من خلال ودية ليبيريا، والتي يبحث فيها عن مستوى اللاعبين عن قرب بعد إختيار 24 لاعبا للحكم على مستواهم حيث عقد عدة جلسات معهم و أكد لهم أنه لن يعترف إلا بالأداء والالتزام في الملعب و الأفضل من سيستمر معه.

تضم قائمة منتخب مصر المحلية لمباراة ليبيريا الودية، 24 لاعبا هم: فى حراس المرمى: محمد الشناوي ( الأهلي ) محمد أبو جبل ( الزمالك ) محمد بسام ( طلائع الجيش ) محمد صبحي ( فاركو) ، المدافعون: أحمد فتوح ( الزمالك ) محمد حمدى ( بيراميدز ) محمود حمدي - الونش - ( الزمالك ) أيمن أشرف ( الأهلي) علي جبر ( بيراميدز ) باهر المحمدي ( الإسماعيلي ) أحمد توفيق ( بيراميدز ) أكرم توفيق ( الأهلي)، لاعبو الوسط: حمدي فتحي ( الأهلي) عمرو السولية ( الأهلي ) طارق حامد ( الزمالك ) مهند لاشين ( طلائع الجيش) محمد مجدي - أفشة - ( الأهلي) عبد الله السعيد ( بيراميدز)، المهاجمون: محمد شريف ( الأهلي) مصطفى فتحي ( الزمالك) رمضان صبحي ( بيراميدز) ابراهيم عادل ( بيراميدز) أحمد زيزو ( الزمالك) أحمد سمير ( طلائع الجيش).