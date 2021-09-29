شكرا لقرائتكم خبر عن كبير مشجعى الزمالك توفى متأثرا باصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هانى رأفت نجل الخواجة كبير الذى توفى منذ قليل عن اسرار وكواليس وفاة والده متأثرا باصابته بفيروس كورونا

وقال نجل كبير مشجعى الزمالك الراحل ، ان والده تعرض للإصابة بفيروس كورونا يوم الأربعاء الماضى وحدثت مضاعفات في حالته الصحية خاصة انه كان يعانى مرضيا ، ومع تدهور الوضع دخل المستشفى وتاثرت حالته الصحية خاصة في الرئة والصدر حتى وافته المنيه ظهراليوم بالمستشفى.

وتوفى إلى رحمة الله، رأفت ياسين الشهير بـ "الخواجة" كبير مشجعى نادى الزمالك، اليوم، الأربعاء، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى خبر وفاته بعد تعرضه لأزمة صحية، داعين له بالمغفرة والرحمة.

الراحل كان اول مشجع يرافق بعثة منتخب مصر فى كاس العالم 1990 التى أقيمت بايطاليا ، وجاء ذلك تنفيذا لقرار الراحل محمود الجوهرى المدير الفنى للفراعنة وقتها