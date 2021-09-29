شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفوز على الحرية السكندرى بثلاثية وديا استعدادا للدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فاز الإسماعيلي على فريق الحرية أحد أندية المظاليم بثلاثة أهداف دون رد في المباراة الودية التى جمعتهما مساء اليوم على هامش معسكر الفريق بالإسكندرية.
ثلاثية الدراويش سجلها كل من الأنجولي أرى بابل وعماد حمدى وعمر الوحش ، الودية شهدت مشاركة معظم عناصر الفريق حيث ظهروا بشكل جيد
وتعد تلك الودية هي الأولى للفريق خلال معسكره السكندرى تحت قيادة طلعت يوسف ،استعدادا للمشاركة بمنافسات النسخة الجديدة لمسابقة الدورى الممتاز .
ودخل فريق الإسماعيلى، بقيادة طلعت يوسف، معسكراً مغلقاً فى الإسكندرية بداية من الأحد الماضى وحتى 12 أكتوبر المقبل ، كما أنهى الجهاز الإدارى لفريق الإسماعيلى بقيادة أحمد صالح الإتفاق على تنظيم 4 وديات جديدة خلال معسكر الفريق المقام حاليا فى الإسكندرية، حيث يواجه الحمام المطروحى فى أولى ودياته يوم الأثنين المقبل 4 أكتوبر المقبل ، ثم المقاولون العرب يوم 6 ، وفى اليوم الذى يليه “7 أكتوبر” يلاقى فريق فاركو الصاعد هذا الموسم للدورى الممتاز ويختتم سلسلة ودياته بلقاء سموحة يوم 11 من الشهر المذكور.
ويستعد الدراويش للمشاركة بمنافسات الدورى العام فى نسخته الجديدة والمقرر لها 25 أكتوبر المقبل.