شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفوز على الحرية السكندرى بثلاثية وديا استعدادا للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الإسماعيلي على فريق الحرية أحد أندية المظاليم بثلاثة أهداف دون رد في المباراة الودية التى جمعتهما مساء اليوم على هامش معسكر الفريق بالإسكندرية.

ثلاثية الدراويش سجلها كل من الأنجولي أرى بابل وعماد حمدى وعمر الوحش ، الودية شهدت مشاركة معظم عناصر الفريق حيث ظهروا بشكل جيد

وتعد تلك الودية هي الأولى للفريق خلال معسكره السكندرى تحت قيادة طلعت يوسف ،استعدادا للمشاركة بمنافسات النسخة الجديدة لمسابقة الدورى الممتاز .