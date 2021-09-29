شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يمنح لاعبو الزمالك راحة من التدريبات لمدة 5 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون منح اللاعبين راحة لمدة 5 أيام، وذلك عقب مواجهة بيراميدز الودية المقرر إقامتها غدا الخميس.

ومن المقرر أن يحصل الفريق على راحة من يوم 1 اكتوبر حتى يوم 5 من نفس الشهر، حيث يستأنف الزمالك تدريباته الجماعية يوم 6 من الشهر ذاته.

وشهد مران اليوم، مشاركة محمود عبد الرزاق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك، فى التدريبات الجماعية لفريقه على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وذلك بعدما غاب اللاعب عن معسكر فريقه الذى أقيم فى الإسكندرية، بسبب عقوبة إيقافه.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق جلسة مع شيكابالا على هامش المران وشهدت الجلسة حديث سريع بين المدير الفني واللاعب، وقام كارتيرون بالاطمئنان على حالة الفهد الأسمر البدنية والفنية.

وخضع لاعبو الفريق لفقرة تأهيلية خاصة في صالة الجيمانزيوم قبل انطلاق المران حيث يسعى الجهاز الفني إلى الوصول باللاعبين لأعلى فورمة بدنية خلال الفترة المقبلة.

وعقد باتريس كارتيرون جلسة مع اللاعبين شهدت حديث سريع من المدرب الفرسي بشأن بعض الجمل الفنية المراد تنفيذها خلال مران اليوم، وتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين وركز الجهاز الفني خلال الحصة التدريبة على اللعب السريع من لمسة واحدة تحت ضغط المدافعين، بجانب التدريب على التمرير في مواقف ومساحات مختلفة.

ويستعد الزمالك لمواجهة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم 16 أكتوبر المقبل.