شكرا لقرائتكم خبر عن فقرة ترفيهية وتقسيمة قوية فى مران الزمالك.. وغياب سداسى الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غاب السداسي محمد أبو جبل ومحمود حمدي الونش وطارق حامد وأحمد فتوح وأحمد سيد زيزو ومصطفى فتحي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مران اليوم الأربعاء، وجاء غيابهم عن المران بسبب انضمامهم لمعسكر المنتخب الوطني استعدادا لمباراة ليبيريا الودية.

وخاضع لاعبو الفريق فقرة ترفيهية خلال التدريب الجماعى الذى أقيم مساء اليوم، الأربعاء، وخاض اللاعبون سباق سرعة على مرحلتين بالكرة وبدون الكرة، حيث شهد المران روحا طيبة بين جميع اللاعبين.

كما خضع محمد عواد ومحمد نديم والسيد عطية ثلاثي حراسة المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمجموعة من التدريبات الفنية، وقام أوليفيرا مدرب الحراس بتدريب الثلاثي على التعامل مع التسديدات من المسافات القريبة، بجانب التعامل مع الانفرادات.

ونال محمد نديم حارس مرمى الفريق إشادة خاصة من الجهاز الفني، وظهر نديم حارس مرمى الزمالك مواليد 2001 بشكل طيب خلال المران، حيث تصدى للعديد من الكرات الخطيرة.

وشهد تدريب الفريق تقسيمة قوية في جزء من الملعب وشهدت التقسيمة تألقا كبيرا للرباعي محمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف أوباما ومحمد عبد الغني وإسلام جابر.

ويستعد الزمالك لمواجهة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم 16 أكتوبر المقبل.