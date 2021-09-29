شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يخوض 9 مباريات ودية استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة هيثم شعبان المدير الفني للفريق، جلسة قبل عقب إنتهاء معسكر الفريق بشرم الشيخ لوضع البرنامج الخاص بالفريق في الفترة المقبلة.

وقرر هيثم شعبان وجهازه الفني خوض 9 مباريات ودية خلال الفترة المقبلة استعدادًا لإنطلاق مباريات الدوري العام.

وقرر الجهاز الفني لنادي سيراميكا التدرج في المباريات في المستوى من أجل تجهيز اللاعبين بشكل قوي، قبل خوض المباريات الرسمية بالدوري الممتاز.

يذكر أن فريق سيراميكا اختتم معسكره المغلق بشرم الشيخ الذي أُقيم لمدة أسبوعين لتجهيز اللاعيبن بدنيًا قبل إنطلاق الدوري العام مع نهاية شهر أكتوبر.