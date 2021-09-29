شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينعى "الخواجة" كبير مشجعى النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنعي اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، رأفت الخواجة كبير مشجعي نادي الزمالك بعدما وافته المنية اليوم الأربعاء، وتتقدم إدارة النادي إلى أسرته وجماهير نادي الزمالك بخالص التعازي والمواساة داعين المولى أن يلهم أهله وسائر محبيه الصبر والسلوان.

واشتهر الراحل الخواجة بتشجيعه ومساندته الدائمة لنادى الزمالك، فيما حل ضيفًا على ندوة الخليج 365 التى أقيمت تحت شعار "لا للتعصب" حيث استقبل ”الخليج 365” كبار مشجعى الأهلى والزمالك حربى والخواجة، للكشف عن أسباب انتشار التعصب فى الرياضة خلال الوقت الحالى.

وكشف رأفت ياسين الشهير بـ "الخواجة" كبير مشجعى الزمالك، عن سبب انتشار حالة التعصب الكروى بين جماهير القطبين فى الفترة الأخيرة، وتحدثا الثنائى فى ضيافة الخليج 365، عن ذكرياتهم من داخل مدرجات القطبين.

وقال الخواجة خلال الندوة: "الانتر نت ساعد الجماهير على تجميع بعضهم بسهولة قبل المباريات ولكن على أيامنا كنا نسمع الأخبار ونذهب بناء عليها لحضور التدريبات، وكنا نجلس على القهاوي أهلاوية وزملكاوية بعد نهاية المباريات".

وتُوج الزمالك ببطولة الدورى الممتاز فى الموسم المنقضى، ليشارك فى النسخة الجارية من بطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث حصد الأبيض اللقب المحلى للمرة الـ13 فى تاريخ قلعة ميت عقبة، عقب تصدره جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 80 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالها الفوز فى 24 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات، وهُزم فى مباراتين، فيما نجح لاعبوه فى تسجيل 61 هدفًا كثانى أقوى خط هجوم فى المسابقة بعد الأهلى الذى سجل لاعبوه 72 هدفًا، واستقبلت شباك الأبيض 21 هدفًا ليكون أقوى خط دفاع فى المسابقة.