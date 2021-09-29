شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية: كيروش نقل خبراته الكبيرة للاعبين وبداية خير إن شاء الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث عمرو السولية لاعب الأهلى ومنتخب مصر، عن تولى البرتغالي كارلوس كيروش، قيادة منتخب مصر في مباراته الودية أمام ليبيريا، المقرر إقامتها مساء غد الخميس، في إطار الاستعدادات لمباراتي ليبيا في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم، 2022 بقطر.

وقال عمرو السولية في تصريحات صحفية: "الجهاز الفني لمنتخب مصر أعطى راحة للاعبي الأهلي يومين قبل التجمع، وهناك تنظيم في كل شيء".

وتابع: "إن شاء الله تكون بداية خير لنا مع الجهاز الفني ومن ثم الوصول إلى كأس العالم".

وأكمل: "عندما يكون مدرب منتخب مصر لديه تاريخ ووصل إلى كأس العالم مع منتخبات كبيرة، فتكون لديه خبرات ينقلها للاعبين".

وأشار: "من أول يوم يشعر اللاعبون بقيمة منتخب مصر، وكان حديثه عن كيفية عودة الفراعنة للصورة الجيدة، وإن شاء الله البداية من مباراتي ليبيا ونحصد الـ 6 نقاط".

واختتم: "اللاعبون جميعهم يمثلون منتخب مصر، وأي لاعب يرتدي شارة القيادة، أهم شيء مصلحة المنتخب والقرار يعود للجهاز الفني