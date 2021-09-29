شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام إبراهيم صلاح ومعاذ الحناوى لمعسكر غزل المحلة فى الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الثنائى إبراهيم صلاح و معاذ الحناوى إلى فريق غزل المحلة صباح اليوم خلال معسكر الفريق المقام حاليا في مدينة الإسماعيلية أستعدادا لبطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل .

يخوض فريق غزل المحلة بقيادة محمد عودة ، وديتين أمام بيراميدز والقناة خلال معسكر الفريق بمدينة الإسماعيلية ضمن المرحلة الأولى لغزل المحلة من الاستعدادات لانطلاق بطولة الدورى المصرى الممتاز والذى سوف يبدأ في الـ25 من الشهر المقبل .

ويلاقى فريق غزل المحلة نظيرة القناة يوم الجمعة المقبل الموافق 1 أكتوبر بينما ياتى مواجهة بيراميدز في ختام معسكر الفريق و الموافق 7 أكتوبر يصطحب الجهاز الفني بقيادة محمد عودة معه 28 لاعبا وذلك في انتظار أنضمام بعض الصفقات الجديدة للمعسكر.

و قام الجهاز الإداري للفريق بقيادة طه السيد بالتحضير لمعسكر الفريق الثاني الذي سيبدأ 9 أكتوبر بالقاهرة وستتخلله عدة مباريات تجريبية أخرى لإكمال الاستعدادات الخاصة بالفريق استعدادا للموسم القادم .

يذكر أن غزل المحلة ضم عددا من الصفقات الجديدة من أجل تدعيم صفوف الفريق، كان آخرها المالي ماليك توري لاعب وفاق سطيف الجزائري السابق، وإبراهيم صلاح لاعب المقاولون السابق، ومن المتوقع أن ينضم عدة لاعبين آخرين للفريق، بعد الانتهاء من المشاورات الجارية بين لجنة التعاقدات الفنية التي تضم عمر عبد الله و خالد كرم، والجهاز الفني للفريق بقيادة محمد عودة وجهازه المعاون، تحت إشراف علي العباسي رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم.