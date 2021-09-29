شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد: لا نفكر إلا بتحقيق الفوز.. وتغيير المدرب جاء فى وقت ضيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر عبد الله السعيد، صانع ألعاب منتخب مصر وبيراميدز، عن ثقته في تحقيق المنتخب للفوز على ليبيا والتأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر.

وقال عبد الله السعيد خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم: "إن تغيير مدرب الفراعنة جاء في وقت ضيق، ولكن اللاعبين اعتادوا هذه الظروف، ولدينا لاعبون محترفون وإن شاء الله في هذه الفترة القصيرة نستطيع التأقلم مع كيروش، فهؤلاء اللاعبين مر عليهم مدربون كثيرون ويستوعبون جيدًا".

وتابع نجم بيراميدز: "لا نفكر إلا في الفوز، وكيروش تحدث معنا عن التركيز في الفوز في كل مباراة، ومنتخب مصر اسم كبير في إفريقيا، ولكن الكرة حاليا لا تعتمد على أسماء، وعلينا أن نبذل أقصى مجهود، وإن شاء الله مستعدين لمباراتي ليبيا".

وأضاف صانع العاب الفراعنة: "معظم لاعبي المنتخب لعبوا مع بعض من قبل، ونحاول تجميع كل طاقتنا للمباراتين القادمتين، وكلنا نمتلك الطموح للوصول إلى كأس العالم".

واختتم عبد الله السعيد تصريحاته: "كيروش طلب منا أمور ننفذها في البداية هو لا يعقد الأشياء ولديه خبرة ويعرف في الأحمال، ومعه جهاز معاون يدرس كل هذا وإن شاء الله نصل للمباراة ونحن في أفضل حال".