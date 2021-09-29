شكرا لقرائتكم خبر عن ميلسونجين الألماني يقدم الإسبانى باروندو المدير الفني لمنتخب اليد مدربا له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم نادي ميلسونجين لكرة اليد اليوم مدربه الجديد، الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد، حيث أكد النادي عبر موقعه الرسمي أن باروندو وصل إلى ألمانيا ، على أن يقود الفريق في أول مبارياته يوم الخميس ضد المتصدر فريق ماجدبورج بالدوري الألماني.

وكان نادي ميسلوجين الألماني لكرة اليد قد أعلن أمس تعاقده مع الإسباني روبرتو جارسيا باروندو لتدريب الفريق في الموسم الحالي.