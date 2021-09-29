شكرا لقرائتكم خبر عن ميلسونجين الألماني يقدم الإسبانى باروندو المدير الفني لمنتخب اليد مدربا له والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قدم نادي ميلسونجين لكرة اليد اليوم مدربه الجديد، الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد، حيث أكد النادي عبر موقعه الرسمي أن باروندو وصل إلى ألمانيا ، على أن يقود الفريق في أول مبارياته يوم الخميس ضد المتصدر فريق ماجدبورج بالدوري الألماني.
وكان نادي ميسلوجين الألماني لكرة اليد قد أعلن أمس تعاقده مع الإسباني روبرتو جارسيا باروندو لتدريب الفريق في الموسم الحالي.
كشف أيمن صلاح عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لإتحاد اليد عن الوصول لاتفاق مع المدير الفنى الإسباني روبرتو باروندو جارسيا لتخفيض راتبه ووضع شرط جزائي للموافقة على الجمع بين تدريب المنتخب وأحد أندية ألمانيا مع وضع شروط لحماية حق المنتخب.
وقال صلاح فى تصريح ل الخليج 365 أن الإتحاد توصل مع باروندو على تطبيق كافة خطة إعداد الفراعنة لبطولة أفريقيا متضمنة تواجده فى الإسبوع الدولى و معسكرات المنتخب الخارجية ، مؤكدا على إخطار الوزارة بالقبول بهذا الوضع المؤقت و ينتظر الرد النهائى .
وأوضح أيمن صلاح، أن الإسبانى روبرتو جارسيا، المدير الفني لمنتخب مصر الحالي، مستمر في مهام عمله لحين خوض بطولة الأمم الأفريقية لكرة اليد القادمة، ولديه عقد ينتهى شهر يونيو القادم .
ويشارك المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية وهو حامل لقب البطولة الماضية 2020 على حساب منتخب تونس، ويحمل المنتخب في رصيده 7 بطولات أفريقية أعوام
يذكر أن باروندو قد تولى تدريب منتخب مصر في عام 2019 خلفا للمدرب الإسباني ديفيد ديفيز وقد حقق لقب كأس أمم إفريقيا في تونس 2020 وحقق المركز الرابع مع مصر في أولمبياد طوكيو 2020 في إنجاز تاريخي، وأيضا المركز السابع في بطولة العالم مصر 2021.