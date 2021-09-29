شكرا لقرائتكم خبر عن ستانلى أوهاويتشى يعود إلى وادي دجلة بعقد 3 سنوات رسمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعاقد نادي وادى دجلة مع النيجيري استانلي أوهاويتشي لاعبه السابق ولاعب نادى الزمالك السابق للإنضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم صفوف الفريق في الدرجة الثانية.

وتواجد ستانلي في مران وادي دجلة لأول مرة مساء اليوم الأربعاء، استعدادا لبطولة الدورى فى القسم الثانى، حيث كانت محطة ستانلي الأخيرة مع القادسية السعودي حتى نهاية الموسم الماضي، وخاض 30 مباراة خلال الموسم الماضي. سجل 4 أهداف، وصنع 15 هدفا. يذكر أن ، المهاجم النيجيري سبق ولعب لنادي الزمالك خلال موسم 2016/2017 .

الجدير بالذكر أن نادي وادي دجلة قد هبط إلى دوري الدرجة الثانية بعدما فشل في البقاء في صفوف الدوري المصري الممتاز.