شكرا لقرائتكم خبر عن غموض موقف بيرسي تاو من اللحاق بموقعة بطل النيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات موقف بيرسي تاو جناح الأهلي صعبا في اللحاق بمباراة فريقه ضد الحرس الوطني بطل النيجر يوم 16 أكتوبر المقبل ، بسبب الإصابة بشد في العضلة الضامة والتي تعرض لها خلال معسكر منتخب بلاده الأخير.

ويحتاج بيرسي تاو 10 أيام قبل الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له حاليا ومن ثم الانتظام في تدريبات فريقه الجماعية، حيث سيعود اللاعب للتدريبات الجماعية قبل موعد مباراة الذهاب، ولكن ظروف عدم الجاهزية الفنية ورغبة الجهاز الفني في رفع لياقته البدنية والانسجام مع المجموعة سيجعل من الصعب مشاركته في مباراة بطل النيجر.

ويسير بيرسي تاو بشكل جيد في برنامجه التأهيلي، حيث يؤدي اللاعب حاليا مرحلة الجري حول الملعب وتدريبات الكرة قبل أداء المرحلة الأخيرة من برنامجه العلاجي ومن ثم الانتظام في تدريبات الأهلي.

ومن المقرر أن يتحدد موقف بيرسي تاو النهائي من موقعة بطل النيجر قبل السفر إلى نيامى لمواجهة الحرس الوطني في افتتاح مشواره بدوري الأبطال في رحلة الدفاع عن اللقب المتوج به في آخر نسختين.