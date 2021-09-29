شكرا لقرائتكم خبر عن غلق ثانى أيام باب الترشح لإنتخابات الطائرة دون تقدم أحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق منذ قليل اليوم الثانى من فتح باب الترشح لإنتخابات إتحاد الطائرة دون تقدم أحد بعد تقديم 17 مرشحا أوراقهم فى اليوم الأول .

و تقدم حتى الأن للانتخابات المحدد لها 5 نوفمبر القادم كلا من :

مقعد الرئيس

شريف الشمرلي

علي مقعد نائب الرئيس

هناء حمزة

أحمد عبد الدايم

علي مقعد أمين الصندق

هويدا مندي

علي مقعد العضوية

وائل قنديل

تامر بيبرس

أحمد الشموتي

محمد فرج

يوسف حسن

حاتم شعلان

منير عطيه

شوكت صابر

أحمد الشناوي

محمود الفقي

عمرو طه

أيمن عبد الرحيم

خالد أبو المعاطي

وأغلق باب تلقي الطلبات في اليوم الأول في تمام الخامسة مساء، وأخر موعد تلقي الطلبات يوم الإثنين الموافق 4 أكتوبر 2021 في تمام الخامسة مساء.

أكد أيمن غزلان عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، والقائم بأعمال المدير التنفيذى، أن اللجنة فضلت إعطاء مهمة تحديد موعد إنطلاق دورى الموسم الجديد للمجلس المنتخب المقرر أن يتم إختياره يوم 5 نوفمبر المقبل .